中研院P3實驗室女研究助理染疫，外界把矛頭指向未落實標準作業程序（SOP）。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中證實，研究助理在穿脫防護衣的動作上犯錯；中研院長廖俊智今坦承，女研究人員為新進員工，操作訓練不足，而且不只一個人，「其他研究人員疑似也沒有完整遵守SOP」。

中研院爆發人員確診（案16816）後，指揮中心緊急善後，實驗室採檢發現至少5個地方呈陽性反應，包括桌面、門把等。廖俊智今赴立法院報告，指確診女研究助理是新進人員，操作訓練不足，「而且可能不只她，其他研究人員疑似也沒有完整遵守SOP」。

報告內容指「自述與紀錄不一致」、「實驗室意外通報流程」、「穿脫防護裝備流程」全都有問題。11月24日當天，P3實驗室裡有3人操作實驗，但這3人在穿脫個人防護裝備時，只有一人的SOP正確；且3人疑似沒穿鞋套，甚至在中控室換鞋。

中研院並提出書面報告，初步調查揭露6大疏失：

(一)鼠咬意外事故未依院內環安衛規定及該實驗室SOP通報。

(二)實驗室環境污染疑似操作未遵照該實驗室SOP。未在生物安全櫃中操作小鼠，責任歸屬仍待確定。

(三)個人防護裝備穿卸流程未完全依照SOP。責任歸屬仍待確定。

(四)新進人員仍在訓練中，疑未得到足夠操作訓練。

(五)實驗室操作過程中疑似未有管理或資深人員於中控室監控。

(六)單位及院方應加強督導，重新審視督導機制。

廖俊智表示，待責任歸屬釐清後，將針對約聘人員依情節給予處分，若無法勝任其職務，依法予以資遣。