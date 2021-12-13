工業電腦廠振樺電(8114)受惠在手訂單暢旺及出貨狀況轉佳，2021年11月合併營收「雙升」至9.11億元、改寫歷史第四高，公司對第四季至明年營收展望樂觀，預期今年營收成長10～15％目標可望順利達陣，明年營收成長目標達15％。

振樺電股價自10月中起階段式走揚，7日起上攻力道再度轉強，今（13）日開高後在買盤敲進下放量飆升9.21％至130.5元，創2018年4月初以來3年8個月高點，早盤維持約8％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人上周擴大買超達1067張。

振樺電公布2021年11月自結合併營收9.11億元，較10月8.4億元成長8.52％、較去年同期6.42億元成長達41.85％，創同期新高、歷史第四高。累計前11月合併營收81.81億元，較去年同期72.01億元成長達13.62％，續創同期第三高。

振樺電日前法說時指出，前三季合併營收成長動能受匯率影響較大，若排除匯率影響為年增16％，實已恢復2019年疫情前水準。目前在手訂單暢旺，受惠缺料狀況略有紓緩、較大量的POS急單及工業電腦網通大單開始出貨，第四季及明年營運展望持續看佳。

振樺電指出，目前POS訂單能見度已達明年第二季、生產排程相當吃緊，KIOSK則取得全美前5大的2大客戶自動倉儲訂單，且包括毛利率超過6成的遠端監控（RMS）及維運服務（FMS），營收為單純銷售硬體的1.67倍，有助集團未來毛利率提升。

而振樺電旗下工業電腦廠瑞傳今年受缺櫃缺料影響較大，透過釋股3成給華碩策略結盟，在追料方面給予不少協助，目前預期缺料狀況要到明年第二季才會明顯紓緩。未來華碩部分中國大陸板卡產能可能移回台灣生產，振樺電希望明年起策略結盟綜效可望逐步顯現。

振樺電目標明年營收成長達15％，其中POS及KIOSK合計的商業物聯網（Commercial IoT）成長逾15％、瑞傳的物聯網基礎建設（IoT Infrastructure）成長10～15％，毛利率則持穩34～36％區間、稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）維持逾15％水準。