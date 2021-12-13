越南最大企業集團Vingroup周日宣布已開始為旗下VinFast電動車（EV）事業建造一座電池工廠，以打造自家的電池供應鏈。這項投資案預計達到1.74億美元。

Vingroup旗下的VinFast公司是越南第一個本土汽車品牌，其製造的汽油動力車在2019年上路。

現在該公司準備進軍美國市場，預計明年將在美國首度推出自家的電動休旅車，以及一款可租賃電池的車款。

這座電池廠位於越南河靜省中部，佔地約8公頃，將成為該國第一個電動車電池投資項目。

河靜省政府今年10月時曾表示，該工廠料將投資3.87億美元，佔地約12.6公頃。

Vingroup副董事長兼VinFast副董事長Thai Thi Thanh Hai表示，這是VinFast供應本地化策略的重點，這項策略讓我們能擁有自己的電池和零組件供應鏈。

該公司表示，目標是在第一階段每年生產10萬個電池組，之後年產能將提升到100萬個電池組。

雖然Vingroup未具體說明該項目的時間表，但根據10月份的報導，這座工廠將從2025年起產能全開。

此前該公司在給路透社的電郵聲明中表示，VinFast將與StoreDot、國軒高科（Gotion High-Tech）和輝能科技（ProLogium）等電池製造商合作，同時也將致力於內部研發，將設立研究中心開發電池和充電技術。

上周Vingroup宣布其汽車事業VinFast擬於明年下半年赴美國上市，預計將籌資至少30億美元。