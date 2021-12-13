美國11月消費者物價指數（CPI）年增率升至6.8％的近40年新高，這增加了美國聯準會加快縮減購債和提前升息的可能性，投資人更加關注近期聯準會利率會議的動向。富達表示，以各國央行政策而言，預計聯準會將於2022年升息一次，歐洲央行則因融資成本考量而按兵不動。

富達指出，不只是美國，中國與德國也公布了通膨數據，全球普遍性的高通膨替各國央行政策方向帶來變數。中國宣布實施年內第二次降準，同時下調支農與支小的貸款利率，顯示中國官方今年來的信貸收縮暫時告一段落，應可為近期消息不斷的中國股市與債市帶來支撐。

全球通膨壓力高漲，同時又有變種病毒與經濟走緩陰影，富達說，央行政策成為最近的觀盤重點，注意未來一周聯準會會議是否會提供政策方向訊息。富達指出，全球央行在2022年陷入兩難，最新的數據顯示通膨壓力逐漸加劇，富達預期通膨的高峰會在2022Q1到來，隨後趨緩至2％左右，但仍對全球央行產生緊縮政策的壓力。以各國央行政策而言，預計聯準會將於2022年升息一次，歐洲央行則因融資成本考量而按兵不動。