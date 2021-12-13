知名牙材廠鼎興貿易向銀行詐貸案，台北地檢署第3波偵結，認為鼎興負責人何宗英、總經理張譽瀚、財務主管江美玉，以不足擔保品向銀行詐貸近20億元，致銀行造成呆帳損失，13日依違反《銀行法》追加起訴何宗英3人。

至於調查局懷疑，何宗英利用與華南銀高層姻親關係詐貸部分，檢方認為罪證不足，今另將永豐金及華南金高層何政廷、前永豐銀董事何宗達、揭發永豐金控弊案的「吹哨人」前永豐銀總經理張晉源等14名銀行人員不起訴。

其中，揭發永豐金控弊案的張晉源，被稱為史上最高層級的「吹哨人」，他因此案2016年遭檢調約談，遭交保300萬元，他因本案纏訟5年多，今天終獲不起訴處分。

但張晉源自揭發弊案後，2019年發現門禁卡不能使用，電子郵件被封鎖、辦公室被貼封條。之後永豐銀行並對他提起刑事自訴，指他在2016年期間負責出售的永豐子行美國遠東銀行(FENB)，沒有在董事中揭露「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」兩項資產，導致交易價格被低估而賤賣，依違反金融控股公司法、銀行法背信罪提告。目前張還身涉官司泥沼中。

北檢偵辦鼎興貿易詐貸案，查出鼎興牙材2008年出現資金缺口，營運困難，何宗英、江美玉對外詐貸322次，由何向銀行、民間租賃公司詐貸，江女分工向9家牙醫診所、醫院牙科部商借醫師個人或診所簽發的支票詐貸，總犯罪所得37億元。

2016年第一波起訴何宗英及協助詐貸的牙醫師共17人，何遭求刑20年，2017年第二波起訴何宗英及華南銀代總經理賴明佑共18人。今天是第3波起訴。

今年3月，台北地院針對檢方第1波起訴部分判決何宗英18年、今年10月則因第2波案情被判決何宗英9年2月，2案均由台灣高等法院審理中。