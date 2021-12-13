作家苦苓經常在網路上針貶時事，透過他犀利精闢的文筆或言詞剖析，總能引發網友共鳴讚聲。苦苓昨(12)日在臉書貼出一張兒時照片，並說「很早以前就長得像個老頭兒…」引發廣大網友莞薾甚至爆笑，紛紛驚呼：「真的一點都沒變！」並笑說堪稱「老起來等」的最佳示範。

苦苓昨(12)日在臉書貼出他的兒時照片，從照片的黑白畫面中可見，小時候的苦苓戴著帽子、背著書包，腳下踩著的疑似是當年紅極一時的「中國強」帆布鞋；再看仔細點，苦苓的五官與現在相比「幾乎沒變」，一眼就能認出這是苦苓小時候的模樣，相似度驚人。貼文一出，短短時間便吸引近2千網友按讚。

苦苓在臉書貼出他的兒時照片，引發網友爆笑說堪稱「老起來等」的最佳示範。（圖／翻攝自苦苓臉書）

苦苓在照片註解寫道：「很早很早以前就長得像個老頭兒…」，網友噴飯不已，紛紛留言表示：「完全不會認錯耶！跟現在一模一樣」、「老靈魂啦~~~」、「先老起來等著，所以才會老帥老帥的啊」、「苦苓老師是老起來等的最佳示範耶！」、「苦苓大哥如今是返老還童了」。

苦苓透過他犀利精闢的文筆或言詞剖析，總能引發網友共鳴讚聲。（圖／翻攝自苦苓臉書）

現年66歲的苦苓本名王裕仁，他擁有作家、名嘴、時事評論員、節目主持人等多重身分，文風筆鋒口條都以犀利著稱；他日前曾評論立委高嘉瑜遭施暴事件說：「不論照片或影片，只要不能給你爸媽看的，你都、絕、對、不能拍！否則就等著後悔一輩子吧」，令網友們大讚中肯。