走出與阿翔不倫風波的謝忻，如今重返演藝圈，工作量也逐漸回復水平，還回歸最愛的外景節目，經常奔走於台灣各地，邊工作邊享受旅行樂趣，但昨天深夜(12/12)謝忻在臉書開直播，卻是罕見正能量盡失，非常沮喪，自責大罵自己是白癡，因此上線跟台中居民們求助。

昨晚下榻台中的謝忻，開直播喊話：「我真的需要台中的朋友們的幫忙」，透露自己前一天是從桃園開車到墾丁，當天潛水160分鐘，其實事後非常疲累，但隔一天她要到彰化錄影，所以昨晚就在台中住宿，自駕的她因為導航失誤， 讓她在跟飯店走路要10分鐘遠的地點就下車了，就這樣拉著大包小包行李一路走到飯店。

就在這個途中，慘案發生了，謝忻表示她在行李箱上還放了一個袋子，但袋子沒封口，她又邊走邊聽音樂，沒有注意行李的動靜，渾然不覺一隻Nike鞋子從袋子掉出來，直播時還原經過，謝忻忍不住數度崩潰掩面，哽咽說道：「我怎麼這麼蠢、我怎麼可以這麼蠢啊！那雙鞋子我很喜歡！」，唯獨慶幸香奈兒包沒掉，「不然我一定哭出來」。

謝忻表示，發現此事後她有立刻回頭去找，但沒找到，因此上網開播並拿出剩下的一隻鞋給大家比對，希望台中的朋友能幫幫忙，謝忻表示，可能大家會覺得不過是掉一隻鞋子，但她解釋一來很喜歡這雙鞋，二來她隔天早上10點要穿洋裝配這雙鞋錄影，如今來不及去買鞋，身上只剩一雙拖鞋，無奈吐：「我現在穿這樣能看嗎？」。

在這段直播中，謝忻難掩臉上滿滿的崩潰、悔恨，不時嘆氣還掩面，說自己是：「很落魄、很淒慘的灰姑娘」，直言自己心情很差，「為什麼這種事會發生在我身上？」，而這則直播有超過20萬人觀看，但大家對她找鞋一事普遍覺得不太樂觀，也說看了謝忻的模樣，「差點以為妳真的發生什麼事」。