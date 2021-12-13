立委賴惠員透過視訊質詢基因體研究中心研究技師詹家琮（左下）。（陳人齊攝）

中研院實驗室研究助理疑SOP未落實遭感染Delta病毒，引發全國民眾恐慌。外傳該員曾因越級通報遭同事霸凌，對此基因體研究中心研究技師詹家琮強調，絕無職場霸凌，但是否曾發生越級通報一事，他原先則稱沒有越級，隨後卻又改口：「我講錯了，有越級上報。」

立法院社福及衛環委員會今邀中研院長廖俊智報告，說明整起實驗室感染事件經過，以及調查結果。廖俊智與基因體研究中心主任洪上程，在接受立委備詢時先向全國民眾致歉，強調會盡快釐清事件真相，給大眾一個完整交代。

立委賴惠員質詢時提到，本次實驗室感染，是否有職場霸凌一事？基因體研究中心研究技師詹家琮透過視訊備詢時強調，絕對沒有職場霸凌，強調這只是研究助理對自己犯下的錯誤，以及長官在進行指責時，雙方產生不同認知而已。

詹家琮表示，「我們一般所謂的霸凌，應該是她做對的事你反而去指責她，這可以說是霸凌，但是你做錯事，長官來指責你，他（長官）又沒有用什麼污辱的語言來說，這不應該被定義為霸凌。」

詹家琮強調，11月中旬該研究助理發生的意外，「她完全沒有通報，這件事她沒有呈報，之後到她離職這段時間，也都沒有任何症狀出現，所以實驗室根本沒辦法做什麼通報，我們不知道這件事。」

賴惠員追問，有無發生越級通報一事？詹家琮先是強調，「沒有越級報告這件事，沒有越級」，但隨後馬上改口，「對不起，我前面講錯了，有越級上報，因為我不太習慣這個場合。」

詹家琮還原，當天該員先被老鼠咬，然後就出實驗室，按照通報層級，「她應該先向實驗室主管，也就是實驗室管理人報告，再由實驗室管理人，也就是負責人向我報告，我的責任則是評估這樣的意外事件嚴重程度，來決定這樣的事情是否需要往上報告。」

賴惠員再追問，「那你要直接報告的人是哪一位？」詹家琮才吐出，「基因體研究中心的生物安全官」，但他強調，這位同仁當時是一時找不到實驗室管理人，「也沒有找我，就直接向我要向上報告的那一位人員報告」，證實有越級通報一事。