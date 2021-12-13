為遏制疫情擴散和蔓延，近日浙江多地管控措施升級，為配合當地疫情管控要求，12日晚間，多家A股上市公司公告相關子公司臨時停工停產事宜。

據證券時報網初步統計，截至目前，因浙江疫情公告停產事項的上市公司已達17家，且多為註冊地或者子公司在紹興上虞的公司。

晶盛機電公告稱，紹興市上虞區新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組於12月9日下午發布《關於在全區範圍內全面加強管控措施的通告》，要求區域內：「除防疫需要、民生保障外，其他企業一律停工。危化品企業要有序停產，保障安全。」

上述公司積極回應政府防疫政策，於9日下午起開始有序臨時停產，全力配合政府防疫工作，遏制疫情擴散和蔓延。具體恢復正常生產時間將根據當地政府要求作出安排。

陽光照明則是因為上虞子公司停產而發布公告。陽光照明表示，上虞生產基地臨時停產，將延遲公司部分產品的生產和交付，公司將採取各項措施應對，減小臨時停產帶來的影響。同時，公司將積極配合政府防疫要求，爭取儘早復工復產。

除上述兩家上市公司外，還有鋒龍股份、金盾股份、春暉智控、中欣氟材、家聯科技在12日晚間披露因疫情臨時停產公告。

12日17時，浙江省舉行新冠肺炎疫情防控新聞發布會，通報自12月5日以來，截至當天15時，浙江省寧波、紹興和杭州三地累計報告確診病例138例、無症狀感染者1例。其中，寧波累計報告確診病例44例；紹興累計報告確診病例77例、無症狀感染者1例；杭州累計報告確診病例17例。