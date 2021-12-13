全國矚目的林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案件，近日又傳出案外案，有媒體人爆料，林秉樞曾在今年疫苗不足大家搶打的時候，透過當時在禾馨診所工作的護理師女友，設法運作喬到疫苗。高嘉瑜今日被問到此事時回應「如有不法就請法院去調查林秉樞。」

高嘉瑜在今年6月時，捲入禾馨診所施打疫苗風波，被質疑涉及關說。當時台北市長柯文哲回應，禾馨可以拿到85瓶疫苗，是高嘉瑜向台北市衛生局長黃世傑提出需求。

黃世傑在議會備詢時還說「高嘉瑜得寸進尺」。但高嘉瑜當時回應「是因接到陳情認為有需求，自己未跟禾馨的人有接觸或接受支持，如果有，願意辭去立委。」

媒體人爆料，其實當時是林秉樞請高嘉瑜喬疫苗，此外，林秉樞還同時有一個在禾馨當護理師的女友，所以才不停地塞人去禾馨打疫苗，整件事的背後，就是林秉樞在操作特權人士、禾馨診所，立委跟護理師。

高嘉瑜今日被問到此事時，僅簡短回應「如有不法就請法院去調查林秉樞。」