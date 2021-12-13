洋基明星外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）結婚了，《Daily Mail》報導，賈吉上周六（11日）在夏威夷的茂宜島與相識多年的女友莎曼珊（Samantha Bracksieck）舉行婚禮。賈吉今年29歲，莎曼珊28歲，這是一個低調的小型婚禮，只有少數親友獲邀出席，事前也沒公開宣布訂婚。

新郎與新娘的身高差距很大，賈吉是201公分的巨漢，莎曼珊即使是普通身高也相差了1呎以上（30多公分）。根據TMZ報導，莎曼珊去年在美國亞利桑那州酒駕被抓，她跟警察說：「你們知道我男友是誰嗎？他是紐約的大人物，我現在被銬在亞歷桑那，這下慘了。」

賈吉2014年還沒上大聯盟的時候就在與莎曼珊交往，《紐約郵報》報導兩人於高中時代認識。今年6月莎曼珊被拍到戴著一枚大鑽戒，外界推測兩人在那時已經訂婚。當時照片被外野手弗雷塞（Clint Frazier，現已轉到小熊隊）的女友貼在IG上，然後又主動撤掉，大概是賈吉希望不要太招搖。

洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）、內野手托瑞斯（Gleyber Torres）、紅人投手瑟沙（Luis Cessa，今年才被洋基賣出）上周被拍到一起在夏威夷度假，他們很可能也是賈吉婚禮的賓客，托瑞斯順便去過生日（12月13日）。3人大聯盟出道的時期與賈吉差不多（桑契斯2015，賈吉2016，瑟沙2016，托瑞斯2018）。

目前大聯盟進入封館，賈吉與洋基的續約還未敲定，最快在2022年球季打完他就會成為自由球員。※中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障。