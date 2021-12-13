教育局長楊振昇說，退休是公務人員權益，教育局依法調查並註明「不適任」予以退休。（陳世宗攝）

台中市胡姓幼教女老師，曾因教學環境髒亂、亂剪學童頭髮與指甲等問題被投訴，並被記過懲處後，這學期轉到烏日區僑仁國小附幼任教。市議員張家銨今天質詢說，該名老師已調動六所學校，目前還在調查中，教育局竟核准她退休。教育局長楊振昇說，退休是公務人員的權益，教育局依法調查並註明「不適任」予以退休。

張家銨說，胡老師換六所學校，一開始在黎明附幼發生問題，教育局尚未調查如何去保護小朋友，沒有好好處理下就調到烏日僑仁國小；教師行為對孩童影響很大，恐造成孩童學習恐懼後遺症。目前都還在調查中，教育局12／7日就簽核退休，根本是在息事寧人。

楊振昇指出，教局接獲檢舉後立即展開調查，開過教師會也開過教評會，她符合退休的資格，過去曾經在她校提出退休又撤回，但這次胡老師退休經過學校的教評會通過後，全按照應有的人事程序，人事單位都非常仔細審查，她符合退休的規定。

市長盧秀燕強調，過去對不適任都息事寧人，現在要調整辦法，不能以調動到他校做為解決辦法，老師進或退應在原該校處理，不能尚未處理就調到他校；公務人員進退有法律保障，這段期間所有案子都要重新再審視過。