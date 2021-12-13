磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)減資34.85%，今日減資後新股以66.8元重新上櫃掛牌，早盤股價跳空漲停，股價達73.4元。公司營收逐成長以及鋰電池產業前景看好。

立凱-KY減資後，將把多年來所負擔五龍電動車公司債的評價損失一次性減除，並有助引入策略投資人。公司並擬由美國或澳洲子公司擇一在海外證券市場以SPAC方式掛牌上市。

立凱-KY第二季已將五龍電動車可轉債評價損失全數提列，大幅解除財務包袱。第三季虧損明顯下降，單季稅後淨損1297萬元，每股稅後淨損0.14元。今年前三季淨損4.46億元，每股淨損4.85元。

立凱-KY營收持續穩步增溫，2021年11月營收4700萬元，創2019年9月以來新高，月營收較上月成長40%，較去年同期成長230%。立凱電2021年1-11月營收為2.56億元，較去年同期成長98%。

隨著部分客戶量產需求逐漸穩定，以及客戶測試認證用量增加，立凱電今年以來營收逐季攀升。

全球節能減碳趨勢成形，加上國際減碳政策的推波助瀾，促進電動車的崛起發展及儲能用電環境的成長，未來電動車產業將是鋰電池最大的應用市場，儲能領域將成為鋰電池的第二大應用市場，由於電動車及儲能系統需求增長，鋰電池產業前景看好，公司未來營運可望持續向上。