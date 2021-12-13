中國大陸龍頭鋼廠寶鋼開出明年1月最新盤價，熱、冷軋等大宗底材以平盤開出，顯示撐盤決心；中鋼(2002)將在12月下旬開出新盤價，目前市場預期以平低盤開出，但市場氣氛可望逐步好轉；中鋼、中鴻(2014)領軍，鋼鐵股上揚。

寶鋼從今年7月到11月連五月平盤，但因中國大陸及東南亞流通市況不佳，寶鋼12月熱軋每公噸轉跌人民幣300元，但寶鋼明年1月轉為平盤，對當前低迷的鋼市注入一劑強心針。

寶鋼明年1月平盤定調後，有利穩定市場氣氛，接下來2月是農曆春節長假，目前市場預期，鋼價於明年農曆年後可望止跌，明年3月隨著需求回升，帶動鋼價走揚的機率很高。

中鋼自結11月合併營收為452.82億元，連續第三個月再創新高，比10月再增4.82%，比去年同期大增51.4%；第四季營收可望再挑戰新高，獲利估可維持高檔，全年營運將創下建廠50年最佳紀錄。

中鋼第四季鋼價仍小漲加上出貨穩定，有利本季營運再挑戰新高。

今年以來，中鋼鋼鐵事業群整體受惠鋼鐵市場復甦，且銷售單價較去年同期大幅上揚，帶動中鋼營收逐季向上；今年前11月合併營收同攀高，達4273.29億元，年增50.38%。

中鋼對明年鋼市看法仍樂觀。中鋼董事長翁朝棟於日前法說會表示，鋼市明年展望仍正向，在環保、煉鋼與運費墊高成本，鋼價欲小不易，市場預期鋼市多頭有望再延續2年。

整體來看，明年鋼市需求穩健向上，鋼價在碳中和、供給趨緊、原料價格居高等情況下，仍具上升空間，明年農曆年後，鋼市價、量緩步上揚可期，中鋼、中鴻今年獲利均挑戰新高，明年高股利可期。

此外，燁輝(2023)、新光鋼(2031)等今年營運也都確立將創新高，明年的股利水準也可望明顯優於今年。