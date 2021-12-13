今年截至11月底，全球指數股票型基金（ETF）淨流入金額已經超過2020年全年的7350億美元，並首度突破1兆美元大關。
光是今年以來，美國就推出380檔ETF基金，創下歷史新高，使全球ETF基金的吸金功力大增。目前ETF資產的資金總額逼近9.5兆美元，已是2018年底的兩倍多。
專家表示，股市上漲和缺乏其他高收益的替代品，是促使更多投資人轉向ETF的主要因素。
今年截至11月底，全球指數股票型基金（ETF）淨流入金額已經超過2020年全年的7350億美元，並首度突破1兆美元大關。
光是今年以來，美國就推出380檔ETF基金，創下歷史新高，使全球ETF基金的吸金功力大增。目前ETF資產的資金總額逼近9.5兆美元，已是2018年底的兩倍多。
專家表示，股市上漲和缺乏其他高收益的替代品，是促使更多投資人轉向ETF的主要因素。
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