文化部的藝FUN券使用狀況如何？文化部今日公布資料，截至13日上午8點，使用金額逾4.2億元，使用的前三名包括書店及出版類為2.3億元、用在電影院為1億元、表演藝術類為4600萬元。

文化部長李永得表示，除了藝FUN券、近期延伸新增的加碼抽工藝品等，目前也在規劃藝FUN券的可能性，「我們在月底會就這波藝放券做一些嘗試，以學生為主體，怎麼結合民間和預算共同投入，正在規劃中。」

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