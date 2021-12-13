新北市私立竹林高中資料處理科團隊則以「新北市民對於萊豬開放進口後的國產豬肉購買意願分析」獲得首獎。（新北市青少年圖書館提供）

社會不是只有大人的事，學生也關心時事，新北市青少年圖書館於日前舉辦「青少年盃小論文比賽」結果出爐，萬里國中八年級黃紘耀同學以「核電廠在我家，如『核』相處」獲得國中組第一名；新北市私立竹林高中資料處理科團隊則以「新北市民對於萊豬開放進口後的國產豬肉購買意願分析」獲得首獎，顯示青少年學子對生活周遭的人事物以及社會議題的關心。

新課綱強調素養導向教學，重視「實作與探究」的能力，「小論文」寫作則是大學「多元入學管道」推薦甄選第二階段的一大助力，協助學子面對新課綱的挑戰，為未來升學及就業打下良好基礎。

新北市青少年圖書館因此特別舉辦「青少年盃小論文比賽」，開放大台北地區的國高中生以「新北市」為題自由投稿，除了鼓勵青年學子透過閱讀與討論，進行探索研究，增進自學能力，並且從小論文寫作中，學習關心社會到培養議題敏感度，培養思辨、表意的能力，未來才能成為一個成熟、有判斷力的公民。

青少年圖書館表示，萬里國中八年級的黃紘耀同學因為從小住在離核電廠不遠的地方，因此以「核電廠在我家，如『核』相處」為題，探討身處於核電廠所在地的學生對於核能概念及核災應變的了解及差異性，並透過問卷調查，對臺灣核能教育提出結論及建議。

高中組第一名新北市竹林高中學生團隊，則針對大家關心的萊豬進口議題，透過市場實地問卷調查，了解民眾對於國產豬肉的購買意願，也對萊豬與食安進行政策討論。

另外，還有包括淡水交通改進方案、鶯歌老街未來發展、民眾選購防疫口罩的考量因素、以及「高中生為什麼離不開手機？」的手機成癮使用習慣及行為探討、甚至從返校電影中關心人權等作品主題，均呈現青少年獨特的見解及看法，以及新世代對社會時事的觀點。此次比賽獲選優秀作品將置於「新北E書房—創新學習專區」網站提供線上閱覽服務。