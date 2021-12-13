澎湃新聞報導，根據天眼查App顯示，近日，小米科技創始人、董事長兼CEO雷軍接連退出多家小米關聯公司法定代表人、執行董事或董事長職務，包括廣東小米科技有限責任公司、廣州小米通訊技術有限公司、廣州小米資訊服務有限公司、珠海小米通訊技術有限公司。
股東資訊顯示，廣州小米資訊服務有限公司由北京小米移動軟體有限公司全資持股，其餘三公司均由小米通訊技術有限公司全資持股。
值得一提的是，不久前，雷軍退出小米科技（武漢）有限公司法定代表人、執行董事兼總經理，該公司也由小米通訊技術有限公司全資持股。
澎湃新聞報導，根據天眼查App顯示，近日，小米科技創始人、董事長兼CEO雷軍接連退出多家小米關聯公司法定代表人、執行董事或董事長職務，包括廣東小米科技有限責任公司、廣州小米通訊技術有限公司、廣州小米資訊服務有限公司、珠海小米通訊技術有限公司。
股東資訊顯示，廣州小米資訊服務有限公司由北京小米移動軟體有限公司全資持股，其餘三公司均由小米通訊技術有限公司全資持股。
值得一提的是，不久前，雷軍退出小米科技（武漢）有限公司法定代表人、執行董事兼總經理，該公司也由小米通訊技術有限公司全資持股。
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