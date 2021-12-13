響應世界節能日，第一銀行讓客戶的投資融入「能源消耗減量」理念，於12月13日至12月17日舉辦「世界節能日」數位限定享優惠－定期（不）定額申購手續費1折優惠快閃活動，新開戶及特定客戶於活動期間透過數位通路新約定申購定期（不）定額基金，不限標的皆享申購手續費終身1折優惠。

因應第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）的「格拉斯哥氣候協議」，針對「去碳能源」、「產業及能源效率」、「綠運輸及運具電氣化」、「負碳技術」及「治理」等工作圈進行評估及藍圖規畫，檢討修訂長期減碳目標；第一銀行也積極將ESG（環境、社會、治理）與核心業務結合，透過優惠活動推廣「能源消耗減量」理念，呼籲客戶落實環境永續、節能減碳。

本活動透過數位方式通知客戶，並以一鍵開啟基金下單功能，達成零斷點的行銷導購，客戶無需親至分行辦理，亦無需簽署實體文件，讓投資行為真正達到「節能」。

另外，針對「不知如何選擇基金標的」的客戶，第一銀行提供「e-First 智能理財」服務，客戶只需要簡單三步驟，就可以達到青年時期儲蓄、壯年時期累積財富，以及退休後財富自由的美好人生；e-First智能理財陪伴在您左右，搭配「平台使用費0元」限時優惠活動延長至明（2022）年6月底，協助客戶投資理財事半功倍。