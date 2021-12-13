林秉樞遭指疑施打特權疫苗，衛福部長陳時中日前表示，林秉樞是在「一般平台」施打。不過，陳時中的說法也引發質疑，台北市議員徐巧芯指出，陳時中從沒說林秉樞打了哪款疫苗，且以林的年紀來看，如果是在一般平台預約登記，7月15日根本還不符合資格，因此她質疑，其中恐有貓膩，且部長有沒有說謊？

林秉樞的疫苗到底有沒有「特權」？徐巧芯今（13）日在臉書表示，陳時中先前說過，「林秉樞施打的時間大概是在7月中跟10月初，是在一般的平台施打。」而根據臉書粉專「不演了新聞台」爆料，林秉樞的疫苗施打時間是7月15日、10月5日，分別在台北的診所及台中的醫院，由於這個時間點符合陳時中部長的說法，可信度頗高。

若林秉樞是7月15日打第一劑，徐巧芯質疑，不管他是不是第九類，43歲都還沒到他的施打時間，當時大家都在等疫苗，為什麼林秉樞可以先打？以AZ來說，如果是第九類43歲，最早是7月16日施打；如果是一般的43歲，要到7月30日才符合資格，林秉樞顯然都早了一些。

至於莫德納更是稀缺，徐巧芯指出，當時只開放65歲以上的長者施打，更不用說43歲能夠打到莫德納已經是很久以後的事了；而按照「不演了新聞台」揭露的圖，林秉樞打的是莫德納，「連長輩們苦苦等待都排不到的莫德納，就你林秉樞最有辦法！」

徐巧芯也說，回想起陳時中從沒說林秉樞打了哪款疫苗，其中恐有貓膩，有沒有立委、記者要去問問他呢？且陳時中說林秉樞是在「一般平台」上施打，以他的年齡，7月15日根本無法登記，部長有沒有說謊？如果此事為真，下一個要查的就是有沒有仲介施打疫苗牟利的問題了，什麼時候衛福部才要啟動專案調查，查明真相？