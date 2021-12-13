行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會議，蘇揆表示，近日新增1例本土病例，加上境外移入也出現零星感染Omicron病毒個案，而行為管理仍能有效防止疫情擴散，因此除邊境管制維持強度，個案的疫調及接促者匡列範圍也要從嚴。

指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為78.86％，第2劑為64.09％，第3劑為0.13％，共已施打3350萬人次。

指揮中心說，為提升2劑疫苗之完整保護力，將強化因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」之部分場所（域）人員之疫苗接種規範。也跟賣場業者合作設立疫苗接種站，並補助地方政府提供宣導品，增加民眾施打的意願。

蘇貞昌表示，從過往經驗或是國外疫情狀況來看，行為管理仍能有效防止疫情擴散，而近日因新增1例本土病例，且境外移入病例亦出現零星Omicron新型變種病毒個案，因此邊境管制仍應維持目前強度。

蘇貞昌說，對於個案之相關疫調以及接觸者的匡列效率及範圍，皆應加速並從嚴，並須密切關注相關案例之潛伏期及後續發展。