大陸51歲男星周杰過去曾在經典古裝劇《還珠格格》中飾演深情王子「爾康」而爆紅，但近日他卻遭到自稱前女友的女網友爆料遭到他始亂終棄又轉身找其他女人，讓他因此陷入醜聞。不過，周杰卻在11日卻突然自爆自己是GAY，昨（12）日又失控承認自己是個渣男又陽痿，讓網友們再度傻眼。

周杰日前遭前女友在網路上爆料，因自己不肯被周杰逼著吃緊急避孕藥而遭到他拋棄，之後周杰就轉身投向另一個女人的懷抱，讓她痛批周杰是個自私自利的人，在網路上引起軒然大波。但周杰卻在11日晚間於微博上發文表示「朋友說，只有我承認我是Gay才能洗刷清白。好吧其實我是」並附上大哭及傻眼的表情符號似乎對於此事感到無奈，面對網友的質疑他明明是鋼鐵直男卻要裝成是Gay，周杰卻回應「討厭討厭討厭這麼明顯看不出來嗎」，讓網友相當傻眼。

沒想到隔（12）日，周杰又在微博上發文「有人說我是壞人我承認了，有人說我陽痿我也承認了，有人說我舌吻我也承認了（2004年林心如曾抱怨在拍《還珠格格》時被周杰強迫舌吻），有人說我是畜牲我也承認了，有人說我死了我也承認了，有人說我是SB我也承認了，有人說我是狗屎我也承認了，有人說我是渣男我也承認了……請問你還要怎樣？」接著在留言區以「qnmd」（去你媽的）、「nmd」（你媽的）網路粗話反擊酸民，甚至直接反問網友「你怎麼斷定是女的」、「人家說是女的就是女的？你四不四撒？」（是不是傻）。

周杰還在貼文中附上多張手寫字條表達不滿，但沒多久後他又全部刪除，總總失控的行為讓網友們相當錯愕，也再度引發網友熱烈討論。