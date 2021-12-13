營運22年的阿羅哈客運今年11月傳財務危機，12月1日發出公司內部通知給員工，指剩餘的2條路線將營業至12月13日，之後將要停駛，隨後並在臨時股東會，確定14日起暫停經營，高雄市勞工局表示，目前尚未接獲阿羅哈員工的陳情或申訴，呼籲資方要重視勞工權益，勞工局也會持續關切。

阿羅哈客運台北－高雄、台北－嘉義2條路線14日起將暫停經營，阿羅哈客運日前曾對外表示，乘客即日起到12月31日可到公司站點退票。

由於跨年和春節將至，對於阿羅哈停駛路線是否會影響跨年和春節時段民眾返鄉的運能，公路總局高雄市區監理所表示，台北－高雄、台北－嘉義替代路線，有國光客運及統聯客運可搭乘，平日及周末都有空餘運能可因應。跨年和春節連續假期的需求，各業者運能也能滿足。

針對阿羅哈對外表示明（14）日起停駛所有路線，高市勞工局今天上午表示，目前並未收到任何阿羅哈的勞工就此部分提出陳情或申訴，但勞工局呼籲相關事業單位務必優先考量勞工權益，希望勞工的權益能獲得完全保障，勞工局會持續主動關心此事。