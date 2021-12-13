半導體產業是台灣重要經濟命脈，儘管薪資待遇優於其他產業，但高工時與高壓環境還是讓不少人直呼受不了，有網友就透露自己擔任常日班產線工程師，每周工作時間995（早上9點到晚上9點，一周上班5天），即使放假也無法好好休息。文章引起網友們熱列討論，許多人一看到他是「常日班」的產線工程師，就直說工作內容不意外，「保重，常日班本來就比較慘。」

該名網友在PTT論壇Tech Job版上發文表示，過去的職務是輪班性質，當初因為覺得工作枯燥乏味，所以才想轉換到常日班工程師，沒想到工作時間反而變更長，毫無生活品質可言，「現在每天995甚至更久，時常比輪班的早到輪班的還晚走。」

原Po以為周休二日能好好休息，沒想到還是要處理公司業務，讓他對這份工作的未來感到相當迷茫，「幾個月而已，已經胖了快五公斤，再想這樣是不是我要的？還值不值的繼續哉下去？」

文章一出引起網友們熱烈討論，不少人認為產線工程師本來就是吃力不討好的職缺，「保重，常日班本來就比較慘」、「常日本來就比較累，早8晚1是常態的me路過」、「本來產線就是常日賽阿，這不是當然」、「遠離產線真的不是亂講」、「珍惜生活，遠離產線，不是講假的」、「有些公司，常日班工時都很高。」

儘管如此，還是有人認為，常日班壓力大，但相對升遷或分紅機會也比較多，「常日本來就這樣啊，薪水也是常日高，分紅也是常日多，扛多一點也是合理」、「IT有改不完的需求，業務有寫不完的報告，心態不改，準備做一行怨一行」、「別人家的老婆永遠比較好」、「不要自己變胖還怪公司。」