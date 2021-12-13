台灣高鐵（2633）為持續提升公司治理品質，今年起正式導入「台灣智慧財產管理制度」（TIPS），並於首次申請TIPS A級驗證即獲得通過的佳績，顯示高鐵公司在智慧財產權的取得、保護、維護與運用等各方面所建構管理系統與制度，已獲得公正專業的國家級驗證機制認可，除有助提升智財管理品質、降低營運成本外，更有助於推動台灣軌道工業本土化發展。

台灣高鐵自2018年首次參加證交所公司治理評鑑，即獲得上市公司排名前5％優異成績，至2021年已連續四年蟬聯。2020年起，高鐵公司為強化智慧財產管理制度，不僅制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，於企業網站及年報揭露執行情形並向董事會報告外，更於今年以取得TIPS管理規範A級驗證為重點，首次申請即順利通過A級驗證。

經濟部工業局為協助國內企業落實智財管理工作，委由資策會科技法律研究所推動台灣智慧財產管理制度（TIPS）驗證，透過智財策略、研發策略與事業策略的一體化，使企業有效率地運用經營資源並合理管理智財風險，進而增進營運績效。

高鐵公司以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）之4T精神作為企業策略主軸，本次通過驗證後，未來仍將持續秉持4T精神，落實推動高鐵公司智慧財產管理計畫，以確保相關智財管理制度運作及成效符合高鐵公司目標。