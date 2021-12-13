13日東北季風影響，擴散條件佳，且基隆北海岸、新北市（山區及汐止區）、宜蘭地區及臺北市山區有大雨以上發生的機率，境外污染物受降雨洗除，各地空氣品質為普通至良好等級。依10時監測結果，竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖、馬祖地區為「普通」等級。

依監測資料顯示，13日東北季風影響，中部以北擴散條件佳，且基隆北海岸、新北市（山區及汐止區）、宜蘭地區及臺北市山區有大雨以上發生的機率，境外污染物受降雨洗除，空氣品質多為良好等級，南部地區位於下風處，污染物可能累積；雲嘉南沿海地區受強風影響，易引發地表揚塵，影響空氣品質及能見度。

竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。

未來一週，13日至14日清晨受東北季風影響，下風處地區污染物易累積，其中13日彰化至雲林沿海地區風速較強，有可能引發揚塵現象影響空氣品質及能見度；15日白天至16日環境風場逐漸轉為偏東風，中南部地區擴散條件轉差；17日東北季風再增強，18日東北季風影響，南部地區仍需留意污染物易累積。