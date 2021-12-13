港股上周五（10日）收低，失守24000大關，不過13日開盤後強勢上揚，終止了連跌三周頹勢，一度漲逾300點，北水則連續13個交易日出現資金淨流入。

恒指高開246點或1％報24242點；截至10點23分，報24288.4點，上漲249.08點，漲幅1.04％。

國指高開93點或1.1％報8671點；現報8668.91點，上漲90.58點，漲幅1.06％。

科指高開0.9％報6089點；現報6122.05點，上漲86.82點，漲幅1.44％。