公益反毒電影《脫癮而出》，12日舉辦台北特映會，全場大爆滿，除了400個位子座無虛席外，連走道都坐滿。電影描述染毒的彩妝師（王燦 飾），他從小在不健全的家庭中成長，因此心裡常有種空虛失落感，再加上成名過後壓力過大，所以染上毒癮，最後住進監牢，然而在母親（周嘉麗 飾）陪伴與感化，讓孩子迷途知返，最後掙脫毒癮的羈絆，重新振作，脫「癮」而出。看完電影，許多影迷都表示這部片既溫馨又感動，還說：「很好哭。」

導演華慧瑩表示，王燦與周嘉麗的對手戲，從緊張、冷戰到和解，這中間不同轉折，都看得出兩人精湛的演技，尤其有一場戲，王燦出獄回家，站在門外不敢面對母親的橋段，導演運用窗戶反影，讓觀眾同時看到母親與兒子五味雜陳的心情，而母親周嘉麗接納兒子的真摯眼神，也讓王燦既羞愧又感動，他下跪的這一幕，不知哭紅了多少人的眼眶。

華慧瑩以反毒作為拍片的題材，是有鑑於現在毒品氾濫，吸毒年齡下降，甚至有些在國小就開始染毒，而這些國家未來經濟發展的主力若被毒品所控制，那後果不堪設想，因此希望藉由影片讓大家重視。

監製周嘉麗在特映會時大大讚賞華慧瑩，她表示，非常滿意這部作品，「在經費拮据的狀態下華導都能拍成這樣了，那麼如果資源能再多一點，一定更不得了」。

王燦表示，華慧瑩為女性導演，處理手法相當感性與細膩，尤其擅於情感的堆疊，雖然自己有演出，但是還是每看一次哭一次。

這次擔任特映會主持人的謝于婷，也在電影中飾演一角，與王燦有不少對手戲。她表示，拍戲時，就備受周嘉麗與王燦的照顧。此外，謝于婷也非常感謝導演給她機會，也在現場開玩笑向導演自薦，表示自己下次也可以挑戰吸毒者的角色。新銳演員杜韋立也感謝導演的提攜與指導，表示演完《脫癮而出》後演技大增。

值得一提的是，《脫癮而出》片頭提字的書法家，是華慧瑩95歲的父親華洪烈，為了女兒的特映會，他特地從屏東北上，用實際的行動支持，讓女兒非常感動。

《脫癮而出》特映會，華慧瑩與演員周嘉麗、王燦、高群、張世賢、謝于婷、杜韋立等人都現身出席。觀眾看完之後，紛紛表示這真的是個溫馨勵志的好片，值得大推。此外，總督數位影城利用疫情期間將放映器材汰換成雷射放映機，因此播映的效果很棒，也替影片加分。

為了讓大家都有做公益的機會，華慧瑩特別邀請中小企業共襄盛舉，包括摩曲數位影音公司、聚德富、鼎王鍋具、權益國際專利商標、麗新團體服、緻宏食品、極膳草本餐廳、安諾生技、璣園精油、金安德森、嘟嘟家蜂蜜、豆穌朋…等，到現場公益義賣，讓來參加的民眾，有不一樣的方式反毒挺公益，吸引不少觀影者駐足，宛如一場具有視覺饗宴的嘉年華會。