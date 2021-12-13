太平警分局「犯罪預防宣導團」日前參與轄內中平國中40週年校慶活動並設攤與師生們互動，以寓教於樂的方式進行預防犯罪宣導。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

「哇！這防彈頭盔、防彈背心好重唷！警察伯伯每天都要穿著它們嗎？太累了吧！」太平警分局「犯罪預防宣導團」日前參與轄內中平國中40週年校慶活動並設攤與師生們互動，現場警方除以最新的犯罪預防宣導遊戲道具及拼圖，讓現場小朋友們加入闖關行列外，也別出心裁推出警用防彈頭盔、防彈背心等應勤裝備，讓師生們實際體驗，意外獲得迴響。

太平轄區各級國中、小於近期接踵辦理校慶暨運動會活動，太平警分局「犯罪預防宣導團」亦主動出擊前往實施犯罪預防、交通路權及護幼安全、廉政倫理宣導，日前參與轄內中平國中40週年校慶活動，由分局宣導團成員結合警察志工一同陪師生們歡度這個重要且值得紀念回憶的日子，活動過程中警方除透過遊戲道具及任務闖關遊戲，讓宣導同學們常見詐騙手法、新興毒品種類、交通路權觀念、婦幼安全等。

讓現場師生們吸睛的是，警方還將警用防彈頭盔、防彈背心帶至活動現場讓同學們躍躍欲試，紛紛前來試穿體驗，很多同學試穿後都說：「真的很重！跟看電影的感覺完全不一樣。」後來知道警察叔叔們衝鋒陷陣時都要全程穿著它們，直呼當警察真的很辛苦了！

太平分局表示，校園師生安全一直是警方非常重視的區塊，目前除透過勤務編排，也與校方建構連繫平台機制，希望透過警方、學校及家長的良性互動及關懷，共同營造一個安全無虞的校園環境。