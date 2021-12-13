國道1北向353.8K公里，今天（12日）上午10時發生一輛小客車翻車事故，駕駛救出後受傷送醫，由於此事故占用路肩、外側車道與加速車道，造成後方車流回堵6公里，時速只剩10公里。警方仍在釐清事故原因。

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