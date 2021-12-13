國道1號楠梓段小客車翻車 車流回堵6公里成停車場 10:522021/12/13 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號楠梓段小客車翻車占用二車道，車流回堵6公里成停車場。（圖／翻攝國道即時影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1北向353.8K公里，今天（12日）上午10時發生一輛小客車翻車事故，駕駛救出後受傷送醫，由於此事故占用路肩、外側車道與加速車道，造成後方車流回堵6公里，時速只剩10公里。警方仍在釐清事故原因。 #小客車 #車流回堵 #6公里 #國道1號 #翻車 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 心酸！員警80元便當只有白飯滷汁魚丸湯 新竹市警局回應了 - 社會 立委趙正宇家中搜獲920萬涉貪 北檢二度不起訴 - 社會 獨》高雄8天內倒下3名警官 保大分隊長搶救6天不治 - 社會 民眾嚇傻！180輛賽車東勢林場競速 跑車「過彎失速摔邊坡」畫面曝 - 社會 3枚步槍彈藏戰術背心搭機 特戰蛙人狙擊手士官遭撤職法辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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