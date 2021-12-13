全球股市今年是否能有聖誕效應？施羅德投資集團資深撰述David Brett認為，儘管全球經濟在2020年都因疫情而受到衝擊，美國股市仍在該年年底的聖誕氛圍中(2020年12月)創下十多年來最好的單月報酬率，美國大型股指數(資料來源：Ibbotson SBBI US Large Cap index)的報酬率在該月上升了3.8%。這是美國股市在2018年歷經第二慘淡的12月之後，連續第二年在12月的假期後上漲。而2021年的聖誕效應會延續嗎？David Brett提醒投資人，仍應有居高思危的準備，第一、不能依照過去的表現做出預測，第二、迷信會有被打破的時候。

另外，根據施羅德投資的分析，如果投資人在2003年3月在MSCI全球指數(MSCI World Index)投資了1000美元，並且持續持有15年，那麼它的價值將達到4211美元(數字沒有經通貨膨脹或其他費用進行調整)。但是，如果您在此期間頻繁進出市場，而錯過了該指數30個最好的投資時機，那麼同樣進行1000美元的投資，現在的價值可能只有1268美元或2943美元。因此，投資人最好的投資策略是要有耐心，並且長期持有，讓股票市場經歷五年的自然週期。

什麼是「聖誕效應」？「聖誕效應」是指投資人在歡度耶誕假期後，往往懷著正向的心情看待股市，使得股市通常會在聖誕假期過後上漲。不過許多經驗豐富的投資人並不相信此論點，且認為從過去的股市歷史中得出確切結論是不理智的，「因為過去績效不代表未來績效的保證」。

David Brett分析，2018年的12月對投資人來說並不是很愉快，當時市場擔心全球經濟的狀況，該月美國股市的報酬率為-9%。然而2018年的12月，是過去35年中第七次未能實現「聖誕效應」的年度。事實上，從長期來看，12月仍然是在股市中表現最好的月份之一。

關於「十二月效應」的原因有很多猜測，其中一種觀點是基於投資人的心理，由於聖誕假期帶給投資人許多正向的情緒，使得市場出現更多活絡的氛圍，從而推升更多的買氣。

另一種觀點認為，這是因為基金經理人的操作所導致的，基金經理人會在年底前重新平衡投資組合，透過出售一些績效好的股票，基金經理人可以買入更多股價表現不佳的股票，因其資金部位龐大，在買入後往往能推升市場價格。

迷信的危險

2018年12月股市戲劇性的下跌證明了兩件事：第一、不能依照過去的表現做出預測，第二、迷信會有被打破的時候。

David Brett認為，從歷史資料來看，最有可能實現正報酬率的月份是12月，但6月才是報酬率最高的月份，從1926年以來，6月份股市的平均報酬率高達1.87%。而對美國投資人來說，9月往往是股市最慘淡的月份，在過去95年中，只有51.6%的機率能在9月取得正報酬，而該月的平均報酬率低至-0.69%。為什麼市場在9月表現如此糟糕？「九月效應」指的是9月份的股市在歷史上呈現較疲軟。從假期歸來的投資人會在年底前控制應繳的稅額，並出售股票以支付孩子的教育。但正如其他的效應一樣，「九月效應」只是歷史中一個奇特的數據。