台灣高鐵(2633)為持續提升公司治理品質，今年起正式導入「台灣智慧財產管理制度」(TIPS)，並於首次申請TIPS A級驗證即獲得通過的佳績，顯示高鐵在智慧財產權的取得、保護、維護與運用等各方面所建構的管理系統與制度，已獲得公正專業的國家級驗證機制認可，除有助提升智財管理品質、降低營運成本外，更有助於推動台灣軌道工業本土化發展。

台灣高鐵公司自2018年首次參加台灣證券交易所公司治理評鑑，即獲得上市公司排名前5％成績，至2021年已連續四年蟬聯。2020年起，為強化智慧財產管理制度，不僅制訂與營運目標連結的智慧財產管理計畫，於企業網站及年報揭露執行情形並向董事會報告外，更於今年以取得TIPS管理規範A級驗證為重點，首次申請即順利通過A級驗證。

經濟部工業局為協助國內企業落實智財管理工作，委由資策會科技法律研究所推動台灣智慧財產管理制度(Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS)驗證，透過智財策略、研發策略與事業策略的一體化，使企業有效率地運用經營資源並合理管理智財風險，進而增進營運績效。