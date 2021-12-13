疫情趨緩，加上五倍券、國旅券等加持，民眾出遊意願提高，每逢周末假日，花蓮總是車水馬龍，旅宿周末訂房率至少超過7成，業者笑得合不攏嘴，如今，再過2周就是元旦跨年，花蓮縣政府邀請「含金量超高」的超強卡司嗨唱跨年夜，不少人趕緊訂房卡位，訂房率更是一口氣突破8成，可謂一房難求。

疫情趨緩，花蓮各項活動年底陸續開跑，各大景點人潮明顯回流，花蓮縣府祭出多項優惠，搶攻國旅市場，更邀請60組知名歌手與團體，26日起，在東大門廣場連唱6天直到跨年夜，吸引歌迷手刀訂房，讓旅宿業者超有感。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，跨年3天連假平均訂房率已突破8成，以目前來說，算是蠻高，堪稱一房難求，不過與往年同期相比，今年還是較為衰退，所幸有五倍券、國旅券等加持、縣府挹注相關補助及年底活動豐富，大幅提升遊客到花蓮遊玩的意願，帶動整體訂房率。

花蓮縣民宿公會理事長葉陳錦指出，目前縣內民宿訂房率明顯回溫，每逢假日至少都有6、7成，跨年3天連假訂房率目前也已超過8成。

花蓮觀光飯店訂房率也開出紅盤，福容飯店表示，周末訂房率都有7、8成，團客很多，回溫超有感，研判應是民眾先前憋太久，大家把握假期出遊，跨年3天連假也破8成，31日最好，趨近9成。

此外，距離明年農曆春節尚有1個多月的時間，不過也有許多民眾已先訂房卡位，張琄菡說，目前旅館部分已陸續接到農曆春節住宿訂單，訂房率十分踴躍，初二、初三超過6成，其他天至少也有3、4成；民宿與觀光飯店更是突破8成，又以初一至初三最多。