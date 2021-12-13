將要進入2022虎年，十二生肖如何開運、轉運呢？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖2022年運勢，並公開轉運秘訣，把握機會便能扭轉命運，迎接順遂人生。

▍生肖鼠

2022年屬鼠人運氣不太樂觀，想增加收入較難，所以要縮減開支，多在事業上表現自己的才華，如果需要出差或有外派機會，要好好表現，有機會獲得長官的賞識，另外還可考慮找些副業增加收入，偏財運好，說不定會有滿意的所得。

▍生肖牛

2022年屬牛人迎來一片光明，有名利雙收的好兆頭。事業運勢頗為理想，財運也會受到事業的影響旺盛起來，收入增加，存款不斷提升，單身者一直在苦苦尋覓對象，也將在身邊出現。穩紮穩打按計畫行事，好運就在前方。

▍生肖虎

2022年是屬虎人的本命年，雖說「太歲當頭坐，無喜必有禍」，但是屬虎人擁有超強的頭腦，只要能妥善理財，便能守住財庫，不至於破財。切記不宜盲目借錢給別人，或進行高風險的投資。

▍生肖兔

屬兔人在2022年收穫滿滿，同時也會有一些煩心事，需做好隨機應變的準備。經商者開展新的市場，遇到好的機會要果斷抓住，會獲得不錯的反饋。但辛苦賺來的錢財，容易被人瓜分，在與人合夥時，要仔細考察對方，小心上當受騙。

▍生肖龍

屬龍人在2022年要想順利開運，可動中求財，增加賺錢機會，在投資理財方面會有不錯的收穫。需要特別留意的是自己與家中老人的身體狀況，慎防健康問題與意外發生，最好按時體檢，有不舒服應立刻就醫。

▍生肖蛇

屬蛇人2022年運氣不佳，做事綁手綁腳，各方面的狀況皆不佳，會有許多意外事件導致增加支出，同時破財頻發，很難存下錢，工作也不穩定。想扭轉困局可向關係較好的人求助，會得到幫助。

▍生肖馬

屬馬人在2022年貴人運、事業運都非常好。能得到身邊人的幫助，萬事順風順水。事業運步步高升，頭腦清晰，狀態非常好，容易得到貴人的提拔，薪水上漲，財運亨通。盡情施展自己的才華，越努力越幸運。

▍生肖羊

屬羊人2022年是得到回報、迎來豐碩成果的一年，也是遇到轉機的一年。求財的易賺錢，求學的可名列前茅，遇到難事也會逢凶化吉，很快走出困境。可趁著好運氣投資，讓錢生錢，有感情問題的也可主動挽回，能破鏡重圓。

▍生肖猴

屬猴人在2022年容易遭遇較大變故，保持一個良好的狀態很重要。是非多，要與人和諧相處，同時也要提高自己的警惕心，避免被他人的花言巧語矇騙。想得到好運的青睞，可主動求變，積極爭取。

▍生肖雞

屬雞人2022年特別的順利，財運事業運俱佳，通過努力可保持平穩向上趨勢。特別是正財運非常好，努力工作一年下來，能為自己累積不少存款。思維更加敏捷，才能突出，積極的心態可加快好運到來的腳步。

▍生肖狗

屬狗人2022年很值得期待，令人開心的事很多。人脈、偏財皆能有不錯的收穫，想要好運早日到來，屬狗人可找一個合適的機會，經營一些副業，能有可觀的收益。多和老朋友聯繫，貴人就在其中。

▍生肖豬

2022年屬豬人會遇到很多挑戰，看似平靜的生活依然舉步維艱。賺錢的想法比較多，也有些偏財，但風險指數高，熟人介紹的投資也要謹慎對待。可安心上班，主動學習，以求獲得更大的進步。

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