降溫房市，土銀喊出明年不動產放款業務「凍漲」。外界矚目土銀在政府的打房政策之下，土銀的土建融、房貸等放款業務成長的情況，對此土銀董座謝娟娟在答覆民進黨籍立委沈發惠的質詢時表示，土銀在編列明年度的預算時，在不動產放款業務上已規劃零成長。

土銀也是第一家喊出明年不動產放款業務零成長的行庫，謝娟娟在備詢時表示，土銀也有獲利目標必須兼顧，因此業務不可能都不作，但不會再較今年成長。謝娟娟也表示，其實土銀今年的土建融放款業務量，成長率已比去年來得低很多。

國民黨籍立委賴士葆指出，央行統計全體國銀目前的土建融業務成長率9％多，土銀則成長7％多，因此認為儘管政府有打房政策，但這等於「左手打右手」，民進黨籍立委郭國文則指出，央行統計土建融放款餘額已有2.726兆，創下近32個月來新高，其中土銀占比9％多，要求土銀檢討。

不過土銀今年的土建融業務成長率較前幾年已有放緩。前幾年土建融業務成長率一度高達二成的國內不動產放款龍頭土地銀行，今年的土建融業務年增率，也僅約成長一成。

據了解，苦於央行的選擇性信用管制措施及政策方向，各大行庫在明年的放款拿捏對策上，最難拿捏的就是土建融放款，已陷入「父子騎驢」的困境。有行庫主管私下坦言，倘若土建融業務作太多，怕被央行盯上，因此明年頂多只會以3％至5％作為成長目標，且多家行庫都已打算把土建融成長率控制在該區間，幾乎已成為各大行庫拿捏土建融成長力道的「共識」。

除了土建融業務之外，也有不少行庫開始「壓縮」房貸業務成長率。據了解，不論是土建融或是房貸業務，明年的成長率都會在全體消企金總放款成長率的水準之下，也就是低於放款成長水準。包括房貸業務在「避免承作二房、三房」的效應之下，有行庫已預期房貸成長率可能頂多在5％左右。

行庫主管表示，最主要是不少大型民營銀行在土建融業務競爭激烈，利率殺低至1.8％以下的所在多有，因此公股銀行流失不少業務，之後央行出手道德勸說要求土建融業務至少得在1.8％之上，才漸漸扭轉局勢。但目前央行對於土建融及房貸業務的管制，可說越來越緊縮，因此未來銀行在放款資源的配置上：「土建融業務即使有機會，也會自我節制不敢放太多！」