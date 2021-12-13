美式賣場好市多的一款早餐茶，因為罐子外型被網友戲稱為「骨灰罈紅茶」，一推出就成為話題，現在不只有Tiffany藍、深紫的配色，在日本還出了棗紅色限定款，配上燙金字體，意外讓它變得更加喜氣，超適合過年。

一名住日本的網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出「骨灰罈紅茶」的新配色，表示「日本出紅寶石會員了耶！」其實這款經典的New English早餐茶，在台灣賣的茶罐是Tiffany藍與深紫色，因為鐵罐造型很像是骨灰罈，被網友笑稱是「骨灰罈紅茶」，想不到日本的New English早餐茶配色竟是喜氣版，雖然外型還是像骨灰罈，但棗紅色的配色讓它看起來比較吉利，在日本售價為1988日圓，約台幣480元，比台灣售價629元便宜不少。

好市多「骨灰罈紅茶」推出許多配色。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

而網友看到「骨灰罈紅茶」的日本限定配色，紛紛留言：「這顏色很好看欸」、「這限定版的啦！五代喜喪在用的，所以要紅色」、「這樣顏色好喜氣」、「超適合過年」、「其實顏色還蠻聖誕的蠻好看的，只可惜形狀就是怎麼看怎麼怪」、「要吃百二才能用到了」。

由於這款早餐茶出過深紫、Tiffany藍、淺紫、深綠等配色，讓網友開玩笑說，「家族色全包概念？」、「全家都要團聚了」、「一家老小顏色都準備好了」。