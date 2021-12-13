10月初在南海撞海底山脈受損的美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」，從關島以浮航方式返回本土維修，今天駛抵舊金山。美軍證實潛艦的聲納罩撞壞。

追蹤軍艦的網站WarshipCam今天最先在推特貼出康乃狄克號（USS Connecticut,SSN-22）被拖入舊金山港的照片。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）指出，幾名海軍官員證實，康乃狄克號因10月撞擊受損，這次從關島開回舊金山全程都是上浮航行，原因是潛艦聲納罩撞壞後無法運作，採水下潛航不安全。

美國海軍研究協會新聞早先披露，康乃狄克號10月初在南海撞上一座地圖未標明的海底山脈，導致壓艙櫃與潛艦前半段受損。撞山後康艦浮航於10月8日抵達關島，進行初步維修與損害評估，上月離開關島駛往美國本土。

康乃狄克號已排定要到普及灣海軍造船廠（PSNS & IMF）做後續維修。

發生撞山意外後，美國海軍已將康乃狄克號艦長、副艦長和1名高階幹部解職，11月時還通令海軍潛艦部隊暫停出航。（譯者：陳亦偉）1101213