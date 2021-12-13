去年張姓女子和謝姓丈夫感情生變，張女外遇與潘姓男子同居，謝因看到妻子和潘坐在蔡男駕駛的轎車內，趴在引擎蓋上阻擋車輛離去，不料蔡竟用甩車的方式擺脫謝，謝遭摔死，歷審依殺人罪將潘、蔡各判刑13年、13年2月，只有蔡男提上訴，最高法院駁回定讞

2019年2月2日晚點11年，謝男請友人邀約張女見面，實欲將她帶返家過年，他看到她與潘男坐在蔡男車內不下車並欲直接駛離，就俯身趴附在蔡的小客車前擋風玻璃、引擎蓋上，阻止對方離去。

潘男要求駕駛自小客車的蔡男「開快點」、「將謝甩下車」，同時並負責指揮、告知蔡男前方路況，蔡男反覆疾駛後急煞車並甩車等舉動，謝男從引擎蓋上被拋出並摔落地面，因而受有外傷性顱內出血併中樞神經衰竭之傷害，送醫4天後死亡。

一審及二審認為，潘與謝的張姓妻子，面對謝男未持任何武器、僅以肉身阻擋車輛離去之現在不法侵害，竟基於不確定之殺人故意，逾越必要之程度，由他指示路況、車況，並要求蔡男開快點將謝男甩死，判刑13年、蔡判13月2月，最高法院駁回確定。