一名人夫表示，因為工作關係他必須天天在外奔波，讓老婆沒有安全感，為了讓老婆心安，他想出一個妙招，把老婆的照片做成機車擋泥板，讓網友大讚此舉高招，直呼「很有安全感」。

一名人夫在臉書社團《爆廢公社公開版》上與網友分享「婚姻生存學」，表示自己因為工作的關係必須天天往外跑，讓老婆直呼「沒有安全感」，擔心他藉工作名義在外亂搞，而為了讓老婆心安，他想出一個妙招，把老婆的照片做成機車擋泥板隨處攜帶。

該名人夫分享擋泥板的照片，可見照片中的女主角是位皮膚白皙的長髮正妹，相當吸睛。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社公開版）

從人夫分享的照片可見，他將老婆的照片客製成機車擋泥板，放在自己通勤用的黑色機車上，讓老婆擔綱擋泥板女神，而照片中的女主角是位皮膚白皙的長髮正妹，相當吸睛，貼文曝光後馬上吸引萬人朝聖。

不少網友都大讚人夫此舉高招，「這個好有安全感」、「求生慾很高」，「秒升級擋泥板女神，那個位置都是超大咖女神在用的」、「老婆很漂亮欸」、「這麼漂亮會讓後車不專心開車」。

也有不少網友開玩笑表示，「用老婆擋泥巴」、「讓老婆每天吸機車廢氣」、「你這個沒有照三頓下去擦可能會變危機」，還有網友留言詢問「樓主還在嗎」，引來人夫搞笑回覆「剛剛發現還有呼吸」。