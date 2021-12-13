鋒魁科技(7530)第四季新產品半導體等級真空幫浦開始小批量接單出貨，導致維修幫浦拉貨數量將遞延至明年初，公司11月營收0.19億元，月增25％，年減18％，累計前11月營收2.3億元，年增30％。該公司今年新機產能將提升至400台，明年底隨新廠啟用將挑戰千台出貨量。

鋒魁指出，維修部份因半導體客戶產能滿載，維修幫浦拉貨數量將遞延至明年初，真空幫浦設備部份開始少量出貨，以11月營收組成來看，設備產品占比3成。未來營收產品結構比例改變將更加明顯。

目前鋒魁真空幫浦設備業務集中半導體客戶，由於該項新產品適用產業範圍廣，大陸太陽能設備廠及化學廠有極高的興趣，預期短期將有實際訂單產生，對鋒魁真空幫浦產品客戶產業範圍擴大有極大助益。

2021年鋒魁已推出第三代真空泵浦，機器內的核心零件也已95％自製，從馬達、汽缸、軸心、軟體等等都一手包辦，更訴求高速、綠能、結合AI、售後服務等優勢，期望在半導體設備短缺下，打入供應鏈，目前包括力積電、華邦電、南亞科都是客戶。

由於半導體客戶真空泵浦維修及自動化設備需求，2022年底南科新廠將興建完成，該廠年產能1000台，將使鋒魁交貨能力大增，2022年營運表現可期。