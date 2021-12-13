正港國寶神車維大力迴力車悠遊卡限時預購。（悠遊卡公司提供／張立勳台北傳真）

還記得小時候滿街跑的維大力汽水車嗎？這款造型特殊的汽水車逐漸走入歷史，悠遊卡公司攜手維大力讓這款模仿易開罐造型的汽水車化身成迴力車造型悠遊卡，不但可以當悠遊卡使用，還可以當作迴力小汽車玩具，實用又好玩。

「維大力」暢銷60年，金黃色的色澤相當於是維大力的註冊商標，今年與悠遊卡合作推出汽水胖胖瓶造型悠遊卡造成市場熱烈迴響後，再推出第2波「維大力造型悠遊卡-復古迴力車」，即將在12月15日在四大超商開放預購，想必可以引發悠遊卡粉絲與玩具迷的熱烈討論。

悠遊卡公司指出，「維大力造型悠遊卡-復古迴力車」車身長度6.1公分、寬度3.2公分，模仿易開罐形狀的迴力車，當然也具備悠遊卡功能，每張售價490元，自12月15日11時至12月21日，在7-ELEVEN ibon、全家FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商OK-GO開放限時預購，依照購買順序可陸續取貨，詳細取貨日期與方式依通路公告為準。