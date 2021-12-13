涉嫌施暴綠委高嘉瑜的男子林秉樞今遭爆料，在今年7月用特權接種莫德納疫苗，北市府證實此爆料為真。對此，有網友表示，一直覺得高嘉瑜當時回應禾馨事件很詭異，回想高當時曾說過，男人都不能相信，就感到很好笑。

粉專「不演了新聞台」今（13日）在臉書爆料，43歲的林秉樞，要在哪個「一般平台」預約，才能在7月15日接種到莫德納疫苗？林秉樞當時除了跟高嘉瑜交往，還有一位在禾馨工作的護理師女友，因此，林秉樞一邊請立委女友喬疫苗，一邊不斷地塞人到禾馨打疫苗。

大批網友在其po文底下留言表示，「這女立委也許可憐，但不值得民眾去同情！她是遇人不淑、自作自受」、「所以當初林沒有曝光也就代表事件沒曝光，所以某人就有很大的聲量來抨擊某市長！那時候台北市大概是過街老鼠等級的被揍啊」、「背景真的很強！7月中就打到莫德納....不可思議」、「難怪當時一直罵柯P，就是不敢公布名單」。另有網友回想起，禾馨診所今年6月爆發違規施打疫苗，高嘉瑜當時在政論節目上透露台北市長柯文哲原先答應她，不說她名字，結果馬上供出，傻眼直呼男人都不能相信，實在是很好笑。

針對林秉樞在遭爆禾馨施打莫德納疫苗，禾馨營運長林思宏昨回應，關於議員提到的部分不太清楚，不確定林秉樞是否在禾馨施打，目前也無法查證；高嘉瑜今則表示，如有不法就請法院去調查林秉樞。不過，北市府發言人陳智菡今證實，與中央詢問後，確定林秉樞施打的時間地點確實是在7月15日在小禾馨民權小兒專科診所接種。