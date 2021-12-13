台電萬隆變電所12日因設備故障過熱爆炸，引發火警，造成雙北30.5萬戶大停電，台電公布補償方案，表示不會採用專案賠償，將依《營業規章》扣減電費。根據《營業規章》規定，9成以上停電戶都拿不到補償，要停電超過1小時的用戶才可獲得電費扣減，經估算，一般住宅用戶可獲電費賠償僅1.08元。

【LIVE直播】變電所爆炸導致雙北大停電 台電記者會最新說明｜2021.12.12 @中時新聞網

台電說明12日的停電表示，9時42分因萬隆變電所5號變壓器發生設備故障，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，共造成台北市木柵與新北市新店等部分地區共計30萬5418戶停電，9成用戶在15分鐘內完成復電，並於13時7分全數復電。

對於用戶因停電造成的損失，台電表示將依《營業規章》扣減電費。根據《營業規章》第39條規定，一般住宅用戶與小商家停電未滿1小時是不予計算；停電逾1小時、不及24小時，依1日底度費計算；超過24小時、按停電日數計，尾數不及24小時者，以1日計算。

至於扣減電費金額的計算方式為：底度費（或包制電費）×1/30×停電日數，目前一般住宅每月底度以20度計，1度以1.63元計算，小商家以120度計，1度以2.12元計算。

由於此次北市興隆路等處有約2000戶停電逾3小時，按《營業規章》規定，一般住宅可獲得的電費扣減僅1.08元，小商家則僅約1.41元，至於可扣減電費將會在下期帳單中扣除。