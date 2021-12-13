瑄瑄空服員制服被變態房東偷走。（中天綜合台提供）

安妮租屋遇到奇葩房東 公然「偷吃」還「神邏輯回應」。（中天綜合台提供）

孫國豪疑似租到凶宅，怪事接二連三。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》14日晚10點播出黃喬歆、瑄瑄、孫國豪、安妮等分享恐怖租屋經歷。黃喬歆有被「房東偷進房間」的可怕經歷：「有一次我隔了兩、三天沒回家，我很確定有人進我家！因為蓮蓬頭的方向全都變了！」她當時只是懷疑但不敢斷定，因此只要出遠門，都會特意在門縫上做記號，果然真被她發現記號移動的痕跡：「我立刻打給房東問他是不是有進我房間？但對方一直打死不認。」眾人一聽都建議女生獨自在外租房，還是要裝監視器比較安全，但以「省」出名的黃喬歆卻說：「那很貴，還要電費耶！」吳宗憲忍不住笑喊：「搞不好某一天她突然出寫真集，然後她自己不知道。」

擔任空服員的瑄瑄所遇的經歷讓她回想起來都還是氣到不行：「我在公司附近租套房，房東很熱情跟我聊飛機，我也很樂意和他聊天，但是有一次我吊在公用晒衣場的制服不見了，房東就支支吾吾說（監視器）好像沒錄到，我就很堅持說要報警，房東就馬上把我的制服還來。」但讓她嚇到立馬搬家的原因則是：「房東就說他因為是航空迷，想聞聞看制服有沒有機艙的味道，這已經不是惡房東了，是變態房東！」

安妮也分享在俄羅斯遇過的奇葩房東：「她很常完全沒通知我就來我家，有一次我剛好在房間弄完東西去廚房，她在廚房竟一邊吃三明治還泡茶，我說三明治是妳帶來的嗎？她說妳冰箱有啊！」而房東的「神」邏輯更讓安妮哭笑不得：「我說妳怎麼可以拿我的東西吃？她說這個房子是我的，冰箱也是我的，所以裡面的東西也是我的！」

孫國豪則是遇過危及生命的恐怖租房經歷：「我跟那時候的女友在家裡約會，紅酒才喝不到一杯，她就跟我說奇怪今天頭怎麼這麼暈？她一講完我也開始暈，然後我就看房子裡開始煙霧瀰漫，分離式冷氣就有白色氣體噴出來，我們就趕快離開房子。」就在兩人迅速逃離後才發現，原來是位在一樓的餐廳正在進行滅鼠大消毒，這讓Sandy驚呼好險兩人沒喝醉，不然就來不及逃生了！

孫國豪還有疑似租到凶宅的經歷：「為了我的小孩，找到一個比較大、環境也蠻好的房子，但晚上常常會睡不好、鬼壓床，我女兒半夜也都會哭醒，還說夢到鬼鬼，甚至在家裡吃飯時，突然就有人很用力轉動門把，我一開門根本沒有人！」怪事接二連三發生，讓孫國豪急忙向房東詢問，但房東僅是冷回應：「我沒遇過，這你們自己的問題，不要亂講！」