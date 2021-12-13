國防部次長房茂宏今天在立院司法法制委員會上表示，對於一年期義務役兵源將來在八年兵管結束後，軍事訓練役如何取代後備戰力的補充問題，國防部目前規劃中高級專長任用，選用志願役士兵作為後備戰力，中級跟初級專長則選用軍事訓練役取代為後備戰力。

房茂宏表示，軍事訓練役除了入伍教育，是一訓到底的，為了強化軍事訓練役部隊實務的經驗，還有能夠回到部隊參與部隊，按照編制專長訓練，相關戰備訓練，了解部隊相關實務，「爾後戰時可以列入後備戰力部隊，縮短選員時間，提升後備戰力。」

國民黨立委江啟臣關切義務役期是否延長？國防部常務次長房茂宏回應，役期延長事涉部隊編組要調整及擴充，且投入的資源要增大，後續會依據敵情威脅進行整體評估，仍在評估中尚未完成。

房茂宏也強調，很多人都以4個月役期的軍事訓練役期來衡量國軍戰力，「這是不公允的」，因為目前志願役是以募兵為主，且編現比也達到90％、役期長達4年，「現在的戰力比以前還強。」