患者接受複合式的大手術，將升主動脈切除約7至8公分，換上口徑約3公分的人工血管，再將主動脈弓和降主動脈置放了4支血管支架。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

一名50歲重達130公斤的電腦工程師，半年前因胸痛、背痛送急診，進而診斷出急性主動脈剝離，從胸部到骨盆腔長達約50公分的主動脈內壁中層破裂，經複合式手術，同時替換部分的人工血管和置放血管支架，救回一命。澄清醫院心臟血管外科主任吳慧中表示，男子得知肥胖是危險因子，積極減肥，半年間瘦了40公斤，連衣服和褲子都得重新購買。

吳慧中表示，男子突然胸痛和背痛送急診，到院時血壓飆到200X光檢查發現胸部中隔腔變寬，高度懷疑是要人命的主動脈剝離，立即安排電腦斷層檢查並會診心臟血管外科，赫然發現他的主動脈剝離長達約50公分，從胸部下延至骨盆腔，是少見的狀況，如再延誤治療，可能導致大出血或心包膜填塞而死。

吳慧中表示，這位患者接受複合式的大手術，將升主動脈切除約7至8公分，換上口徑約3公分的人工血管，再將主動脈弓和降主動脈置放了4支血管支架，這樣的手術可以避免主動脈弓以後還要做第二次手術，關鍵在加做了血管支架這部分，但因手術時間會拉長，對主刀醫師是一大挑戰，該病患的手術時間長達7小時。

由心臟打出來的血液，往身體上升進行，再經行轉折進入胸腔，下降直行到腹腔。這上升行進的路徑即為「升主動脈」，轉折彎曲處即為「主動脈弓」，下降行進路徑即為「降主動脈」。一旦主動脈血管壁的內膜破裂，導致血液經由此內膜裂孔進入主動脈壁的內、中層間，即所謂主動脈剝離。

吳慧中解釋，該患者主動脈剝離長達約50公分，在升主動脈、主動脈弓、降主動脈進行複合式手術，關鍵在保住他的心臟，心臟保下來就能活命，至於往下的主動剝離要靠藥物、血壓控制和飲食改善來康復。

這位患者經成功手術後，在了解肥胖是心血管殺手後，經營養師指導進行減重，半年後已從原來的130公斤減成90公斤，他回診時更告訴醫師：「這套衣服和褲子都全新買的，過去的衣褲都丟到垃圾桶裡。」由於這次大手術的經費約數十萬元，都由建保給付，他也感謝台灣健保制度的照顧。

吳慧中表示，約有1／3主動脈剝離的患者到院前就死亡，而肥胖、高血壓、長期抽菸、生活壓力都是危險因子，該名男子不抽菸，有高血壓卻未注意，尤其體重超重，因而在服藥控制血壓，並進行飲食調整減重，可避免讓血管內膜產生動脈硬化，血管壁失去彈性而變得脆弱，造成主動脈剝離。