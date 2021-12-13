由於年底進入銷售旺季，市場預期將為消費股帶來正面訊息，使得近周資金明顯流入消費類股，使其消費類股買超居各產業之冠。此外，根據統計近周基金資金流向，除了歐股、歐高收益債及新興市場債當地貨幣債之外，其餘各類基金均以買超居多。

富達表示，在股票型基金資金流向部份，整體股票型基金連11周買超，國際股票型資金轉為買超。單一國家股票部份，美國連11周買超，單周買超79.9億美元。但歐洲連5周賣超，單周賣超33.6億美元。新興市場國家中，韓國單周流入10.2億美金。

在產業型類股資金流向，消費類股連8周買超，單周買超13.5億美元，為各產業之冠。醫療保健與生技類股連2周買超，單周買超9.8億美元。科技類股連4周買超，單周買超4.9億美元。

至於債券型資金流向，富達表示，整體債市轉為買超，但高收益債券連3周賣超。各區域高收益債券的資金流向，美國高收益債轉為買超，單周買超2.4億美元。歐洲高收益債連2周賣超，單周賣超5.3億美元。亞洲高收益債連11周買超，單周買超4.4億美元。新興市場美元債近周也轉為買超，單周買超4.9億美元；但新興市場當地貨幣計價債則連4周賣超，單周賣超8.4億美元。