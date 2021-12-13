展望2021年第四季，胎壓偵測器（TPMS）大廠橙的電子（4554）13日表示，維持審慎樂觀看法，主因是公司手握大陸北汽福田、鄭州宇通及台灣中華汽車等商用車OEM客戶，將憑藉打入領先集團的實績，持續強化卡客車市場，並積極進攻公車及客運電動化的市場大餅，目前已與台灣電動大巴廠商測試認證中，全力布局全球重型車輛利基型市場。

橙的公布自結11月合併營收4068萬元，受惠主要客戶對旗下TPMS產品展現良好的備貨力道，帶動單月營收年增24.26％，累計今年前11月合併營收4.16億元，年增29.04％，改寫2018年以來同期新高。

橙的表示，11月營收創四年以來同期單月營收新高，主要是今年以來持續受惠於中國大陸OEM市場客戶，對於旗下TPMS系統保持穩健的拉貨力道，加上AM市場中，美國地區因新產品與新通路加入，帶來強勁成長動能，歐洲地區則因輪胎店通路開發策略發酵出貨動能強勁，齊力推進橙的營運規模持續放大，創造前11月AM、OEM客戶比重呈7比3。

這不僅遞出連續八個月單月營收保持高雙位數年成長的佳績，亦有助今年第四季營運良好成長表現。