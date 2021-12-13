距離1218公投剩下不到一周，各政黨卯足全力衝刺，而第一線政治人物表現也引發關注，根據媒體最新民調指出，10大政治領袖排行榜，新北市長侯友宜居冠，副總統賴清德排第二，第三則是台北市長柯文哲。

《東森新媒體ETtoday》針對全台目前最有知名度及影響力的32位政治人物進行民調，結果顯示，新北市長侯友宜被看好程度第一，高達76.1%的民眾認為他最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；副總統賴清德則排第二，看好度64.9%；台北市長柯文哲排第三，看好度61.2%。

此外，和上一次民調（9月）相比，侯友宜看好度穩居第一；賴清德維持第二，也是排行榜前五名唯一的綠營人士；柯文哲則從第六名上升至第三名。

而第四到第十名分別為：郭台銘排第四，看好度57.7%；國民黨立委蔣萬安排第五，看好度55.7%；桃園市長鄭文燦，看好度55.0%；高雄市長陳其邁，看好度49.6%；台中市長盧秀燕，看好度47.1%；國民黨主席朱立倫，看好度43.3%；衛生福利部長陳時中，看好度41.1%。

和前一次調查結果相比，蔣萬安從第七上升至第五；鄭文燦及陳其邁則下滑兩名；盧秀燕從第九名上升到第八名；朱立倫下滑一名至第九名，陳時中則維持在第十名。

該調查時間為12月6日至12月8日，透過手機簡訊回收1386份有效樣本數，抽樣誤差在95%信心水準下，正負2.63%。