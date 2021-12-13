公投倒數最後5天！民進黨今天公布由蔡英文總統親自上陣拍攝的影片，蔡英文除感謝認同「四個不同意」的民眾，也特別向還有疑慮的民眾喊話。民進黨也同步公布一支「無腳本側錄影片」，由蔡英文以聊天方式，用台語對長輩們溫情喊話。

「我是總統，我的工作就是在互相衝突的價值中，找到雙贏的策略，或者從國家利益角度，尋求最好的平衡點。」蔡英文在公投影片中指出，既然國家的路線正確，在全球政經局勢變化劇烈的此刻，就應該要把握時間向前走，不要反覆猶豫。

她說，「如果你認同我的主張，我要向你說一聲謝謝，謝謝你考量國家的情勢，做出現階段最好的決定。如果你還有一些疑慮，那麼，也請聽一聽我接下來要跟大家說的話。」

蔡英文表示，她知道有些朋友對某些價值有相當的堅持，但她想跟大家說，這四個公投題目，並不是獨立的四題，而是攸關國家總體發展，同時也攸關現在正在執行的政策，是不是得停下來，甚至會倒退的問題。

蔡英文也表示，身為總統，她的工作就是在互相衝突的價值中，找到雙贏的策略，或者從國家利益角度，尋求最好的平衡點，「或許這不會讓每一個人都滿意，但只要對國家整體發展最好，我就會承擔下來。」希望認同目前國家發展方向的民眾，一起投下四個不同意。

除了正式影片之外，民進黨媒創中心也同步拍攝了一隻「片場花絮」影片。這是蔡總統在片場和工作人員以聊天的方式被紀錄下來的片段，由於是無腳本的對談，並且用台語錄製，更像是在廟口、輕鬆的場合，來對長輩娓娓道來，訴諸溫情喊話。

蔡英文在影片中談到，從2018年地方選舉失利後，又在2020年拿下史上最高票，政府團隊都很認真在打拚，也努力守住了席捲全球的非洲豬瘟等相關食安問題，至於台灣對外關係極為重要的「美豬」議題，政府會用同樣的方式來把關。也希望大家即便比較喜歡「台灣豬」，也能接受符合國際標準的豬肉，讓台灣成為一個履行承諾、有信用的國家。